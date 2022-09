Porto Alegre terá reforço no transporte público na eleição, mas sem passe livre

coluna Pensar a Cidade A Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP) informa que haverá reforço em linhas e horários no transporte público no próximo domingo, 2 de outubro, dia em que acontece o primeiro turno das eleições. A tabela terá um acréscimo de 40% em relação aos outros domingos com 163 linhas ativas e 5.655 viagens. A questão do transporte público ganhou força nacional na terça-feira (28) após informação dade que não haverá passe livre.

As tabelas horárias Serão 25 linhas ativadas especialmente para o 1º turno. Os horários atualizados e itinerários dos ônibus poderão ser consultados, em tempo real, pelos aplicativos Cittamobi e TRI POA.estão disponíveis no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Agentes de trânsito estarão nas ruas para orientar a população e monitorar a circulação e no twitter oficial da EPTC terá infomações atualizadas em tempo real.

Além disso a prefeitura de Porto Alegre, também organizou um esquema de limpeza para esse primeiro dia de eleições. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) estará nas ruas com 361 trabalhadores entre garis, motoristas e fiscais com o auxílio de 27 caminhões que farão a limpeza e varrição em todas as seções eleitorais das 17h às 23h.