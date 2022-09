Prazo para candidato se inscrever na lista de espera do ProUni se encerra hoje

Encerra-se nesta quarta-feira (28) o prazo para os candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas do Programa Universidade para Todos (ProUni). Para participar, o candidato deve manifestar o interesse por meio da página do ProUni na internet.

O resultado da lista de espera será divulgado em 3 de outubro. Para comprovar as informações, o prazo vai de 3 a 7 de outubro.

O programa oferece bolsas de estudo parciais (50%) e integrais (100%) em instituições particulares para candidatos com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa. Podem participar do processo seletivo estudantes brasileiros que não tenham diploma de curso superior.

O ProUni exige nota mínima de 450 nas provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que o estudante não tenha zerado a prova da redação. A seleção se dá de acordo com as notas obtidas. É destinado ainda a alunos que cursaram o ensino médio na rede pública ou mesmo na rede particular. Inscritos como treineiros no exame não poderão concorrer a bolsas do programa.

O prazo da lista de espera faz parte das datas que foram prorrogadas pelo Ministério da Educação (MEC). Um novo edital com as alterações foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 13 de setembro.

Cronograma