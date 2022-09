Shopping de Porto Alegre promove palestras sobre longevidade

O BarraShoppingSul promove, do dia 29 de setembro a 1º de outubro, uma série de bate-papos sobre a longevidade. A iniciativa busca debater assuntos comuns à esta faixa etária e comemora, também, o Dia Internacional do Idoso (próximo sábado). O evento acontece no mall (próximo ao Press Café), às 19h, e mira no público com mais de 60 anos, chamado atualmente de "Geração Prateada."

A programação inicia com as influenciadoras Cris Pàz e Patrícia Parenza, que abordarão o tema "Envelhecendo Sem Pirar". No dia 30/09 será a vez dos jornalistas Tânia Carvalho e Tulio Milman abordarem as perspectivas do Mercado de trabalho nesta idade e em 01/10 a pauta será Exercício na Terceira Idade com participação de Nuno Costa Jr., especialista em saúde integrativa, e Paulo Ayres, preparador físico.

A iniciativa faz parte do Longevidade Expo+Fórum, que ocorre em São Paulo. O BarraShoppingSul irá transmitir a programação nacional com 30 painéis e 250 palestrantes ao longo dos três dias no Piso Guaíba, próximo ao Press Café. O conteúdo também poderá ser acompanhado pelo link https://longevidade.com.br/forum/

Confira a programação completa de palestras no Barra

29/09, 19h

Cris Pàz e Patrícia Parenza

Envelhecendo sem pirar e o preconceito etário

30/09, 19h

Tânia Carvalho e Tulio Milman

Mercado de trabalho na terceira idade

01/10, 19h

Nuno Costa Jr. e Paulo Ayres

Exercício na terceira idade