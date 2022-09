Rio Grande do Sul tem temperatura mínima ao redor dos 6ºC nesta quarta-feira

Ao longo desta quarta-feira (28) as nuvens aumentam e predominam em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul. Antes disso, pela manhã o céu terá poucas nuvens e as temperaturas mínimas poderão baixar de 10°C entre a Campanha e a Zona Sul e também em trechos de Serra. As informações são da Metsul Meteorologia.

Entre a tarde e à noite as nuvens aumentam nas Metades Norte e Leste do Estado com possibilidade de garoa esparsa e passageira em alguns pontos. A temperatura tende a subir menos à tarde nessas regiões. No Oeste, por outro lado, o sol predomina e a temperatura fica mais alta ao redor de 25°C.

O sol predomina ao longo desta quarta-feira, porém, com tempo mais ensolarado pela manhã e com céu nublado à tarde. A temperatura oscila menos. Entre a quinta-feira (29) e o sábado (1º de outubro) a umidade predomina, com nuvens e com pancadas esparsas de chuva. No domingo (2) o tempo firma.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 25°C

Mínima: 6°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 13ºC