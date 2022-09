População teve crescimento menor no RS em 2021

Dados sobre o perfil dos habitantes gaúchos publicados na segunda-feira (26) pelo governo do Rio Grande do Sul mostram que o Estado teve a menor taxa de crescimento vegetativo da série histórica em 2021. Isso quer dizer que diferença entre o número de nascimentos (124,4 mil) e de mortes (117,1 mil) resultou em um aumento da população de 7,3 mil habitantes.

O documento "Estimativas populacionais por idade e sexo nos municípios do RS", produzido anualmente pelo Departamento de Economia e Estatística, mostra que crescimento vegetativo foi de apenas 0,06% no ano, patamar mais baixo do que o registrado em 2020, de 0,33%, ano que detinha a mínima da série histórica iniciada em 2000. A taxa é atribuída ao maior número de mortes em função da pandemia e à redução dos nascimentos no período.

Conforme o estudo, a taxa de natalidade no RS está em queda desde 2015 e chegou a 1,09 nascidos vivos para cada mil habitantes em 2021, a mais baixa da série, ante 1,14 em 2020 e 1,18 em 2019. A taxa de mortalidade geral no Estado no ano passado atingiu 1,02 óbitos para cada mil habitantes, contra 0,81 de 2020 e 0,78 de 2019. Em 2021, a população do RS atingiu 11.466.630 milhões de habitantes.

Os números também evidenciam a tendência de envelhecimento da população residente no Estado. De modo geral, os municípios ao leste do Estado, mais próximos ao litoral, mantiveram variação populacional positiva, enquanto no oeste há mais registros de redução no número de habitantes.