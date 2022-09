Apenas três laboratórios estão habilitados para realizar diagnóstico de Monkeypox no RS

O Rio Grande do Sul já tem 200 casos confirmados de Monkeypox, segundo o Boletim Epidemiológico nº 36, liberado nesta terça-feira (27), pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS/RS). Outros 214 casos estão sob investigação. Todos esses casos são analisados por três laboratórios que estão habilitados para diagnosticar a doença no Estado: o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/RS), Laboratório Dr. Rouget Perez e o Laboratório de Microbiologia Molecular (LMM) da universidade Feevale, em Novo Hamburgo. O número reduzido de laboratórios que realizam os testes nas amostras se deve a necessária habilitação por parte da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Segundo a coordenadora do Mestrado Acadêmico de Virologia e do LMM, Juliane Fleck, é preciso seguir as normativas vigentes, com os procedimentos metodológicos aprovados, para que haja o credenciamento à SES. Após a coleta do material, feita a partir das secreções ou crosta das vesículas da pessoa infectada, o material refrigerado precisa ser levado ao laboratório para análise molecular (com detecção por teste PCR) e o resultado fica pronto em até 48 horas. Ela ressalta que laboratórios parceiros também enviam material, bem como as prefeituras, mas que é possível realizar o teste no LMM, com coleta domiciliar.

Conforme explica, os laboratórios têm suprido a demanda por testes no Rio Grande do Sul. "Felizmente, conseguimos dar conta. As características de transmissibilidade do vírus e medidas de prevenção possibilitam um o quadro epidemiológico mais controlado", comenta. A coordenadora diz ainda que o laboratório tem capacidade para testar 200 amostras diárias e que casos suspeitos de regiões mais afastadas podem ser encaminhados aos laboratórios credenciados sob refrigeração.

O LMM é credenciado, ainda, junto à Rede Previr, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), para investigação de casos de infecção por vírus Monkeypox em animais. "É uma satisfação conseguir prestar esse serviço à saúde pública. A saúde animal, humana e ambiental estão conectadas. O credenciamento do laboratório comprova o esforço que empregamos na pesquisa", reflete.

Monkeypox, ou varíola dos macacos, como é popularmente conhecida, é uma doença viral que causa erupções cutâneas e é transmitida por meio de contato direto ou indireto com gotículas respiratórias como saliva ou muco nasal, mas principalmente através do contato com lesões de pele de pessoas com monkeypox ou com objetos e superfícies contaminadas. O período de transmissão da doença se encerra quando as crostas das lesões desaparecem.

Para evitar a contaminação, a pessoa infectada deve fazer isolamento e não compartilhar itens de uso pessoal, bem como cobrir as feridas quando precisar sair de casa e utilizar máscara cirúrgica, presencialmente.

Vale destacar ainda que, apesar de levar o nome de “varíola dos macacos”, a transmissão da doença não está relacionada aos macacos. O nome vem da descoberta inicial do vírus em macacos em um laboratório dinamarquês em 1958, mas hoje é sabidamente transmitido entre seres humanos, embora conforme relata Juliane "não se descarte a infeção e transmissão para animais."