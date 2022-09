Rio Grande do Sul tem o predomínio do sol nesta terça-feira

A terça-feira (27) começa com o predomínio do sol e frio em diversos pontos do Rio Grande do Sul. Os modelos meteorológicos projetam mínimas entre de 6ºC e 8°C em municípios da Campanha, fronteira Oeste e também em cidades de Serra na Metade Norte. As informações são da Metsul Meteorologia.

Os nevoeiros poderão ocorrer com a redução de visibilidade no começo da manhã. Ao longo do dia o tempo fica firme e ensolarado na grande maioria das regiões com aquecimento gradativo. As temperaturas máximas poderão oscilar ao redor de 28°C na Metade Oeste e em parte do Centro do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre terá um dia típico de primavera com sol e nuvens e temperatura amena. No fim da tarde são esperadas rajadas de vento. Na quarta (28) e na quinta-feira (29) as nuvens estarão mais presentes com a expectativa de céu nublado a encoberto. Por outro lado, a chuva só retorna na sexta-feira (30).

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 28°C

Mínima: 6°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 13ºC