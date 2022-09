Cartel de combustível é investigado em Bagé

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (26), a Operação Conexus Fuel, que combate o crime de cartel de combustível em Bagé. A investigação teve início em 2021 a partir de documentação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que constatou indícios de formação de cartel no setor de combustível líquidos para o município de Bagé. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Bagé. Durante a operação, uma pessoa foi presa por posse irregular de arma de fogo.

Durante as investigações, os policiais federais apuraram a existência de indícios de comunicação entre proprietários de postos de combustíveis indicando a combinação/ajuste para fixação de preços dos combustíveis comercializados em Bagé. Ainda, durante as investigações foi possível observar que o preço praticado no varejo de combustíveis no município é superior à média nacional, tendo inclusive alcançado o status de gasolina mais cara do Brasil. Os crimes investigados pela Polícia Federal são de cartel e organização criminosa.