Hospital Moinhos de Vento conquista Top de Marketing com projeto Reciclagem Transformadora

O projeto Reciclagem Transformadora, desenvolvido pelo Hospital Moinhos de Vento, recebeu o prêmio Top de Marketing ADVB/RS 2022. A iniciativa venceu em uma categoria estreante na premiação: Iniciativas em ESG. O anúncio dos vencedores ocorreu na quinta-feira (22) e a solenidade de premiação será no dia 10 de novembro. Com inúmeras premiações, o Hospital Moinhos de Vento já conquistou as categorias especiais como Top Sustentabilidade e Top Inovação em Produto, Serviços ou Processos.

De acordo com Mahamed Parrini, CEO do hospital, o Moinhos de Vento tem uma preocupação constante com as práticas ESG. Ele lembra que, há seis anos, o Moinhos integra o Mercado Livre de Energia, ambiente no qual as empresas geradoras, comercializadoras e consumidoras podem negociar livremente o fornecimento de energia elétrica. Os investimentos em eficiência energética renderam, em 2021, a certificação internacional I-REC, que identifica operações 100% abastecidas com energia renovável (eólica). "Essa foi a primeira vez que uma instituição de saúde na região Sul foi certificada", relata.

O projeto promove o descarte de restos alimentares, triturando-os e depositando-os na composteira natural, gerando composto orgânico e biofertilizante que é usado na estufa agrícola da Instituição, que produz alimentos disponibilizados no Restaurante do Colaborador para consumo. A estufa agrícola ainda disponibiliza treinamentos sobre manejo de vegetais e de solo, práticas de plantio de hortaliças, chás e temperos, além do plantio de sementes que, quando viram mudas, são doadas para centros sociais ligados ao Instituto Moinhos Social.