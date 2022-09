Paulo Olympio é eleito para gestão 2022/2024 da ASJ

O servidor da Justiça Paulo Olympio foi eleito, na tarde de sábado (24), para presidir a Associação dos Servidores da Justiça do RS (ASJ) na gestão 2022/2024. O dirigente classista lidera a entidade há mais de 30 anos, capitaneando a luta pelos direitos dos servidores em âmbito estadual e federal. O pleito ocorreu após prorrogação do mandato que, inicialmente, terminaria em 2020, mas precisou ser postergado em função da pandemia. “É uma honra receber, por mais uma gestão, o voto de confiança dos meus colegas. Ser reeleito sucessivamente nos mostra que estamos no caminho certo. Mais do que isso, mostra que a diretoria conseguiu se reinventar ao longo dos anos e seguir atendendo às expectativas e demandas dos servidores”, ponderou. Também integram a diretoria eleita Luciane Canella (1ª vice-presidente), Aguinaldo Prates (2º vice-presidente), Geraldo Warth (3º vice-presidente), Sandra Fuelber (4ª vice-presidente), Dione Burlamarque (secretária-geral), Valentina Martignago (1ª secretária), Marcio Bressane (2º secretário), Paulo Chiamenti (tesoureiro-geral), José Felippin (1º tesoureiro) e Zélio Freitas (2º tesoureiro).

Paulo Olympio assume o desafio de liderar a entidade mais antiga do Judiciário gaúcho em meio a um período de polarização do cenário político e esvaziamento de direitos trabalhistas. Uma das lutas enfrentadas neste momento é pela revisão da remuneração dos servidores do Poder Judiciário, que acumulam perdas de mais de 60%. “Sabemos que o Tribunal de Justiça vem fazendo o possível para atender aos pleitos da categoria, revisando o auxílio condução e, principalmente, com a implementação do Plano de Carreira. Mas, como líderes classistas, nosso trabalho é buscar o bem-estar físico e mental dos servidores e plenas condições de trabalho para que a categoria possa prestar o serviço judiciário da melhor forma possível, pelo bem de toda a sociedade”.

Durante a manhã de sábado, também foi realizada reunião do Conselho Fiscal da ASJ, com aprovação das contas dos exercícios 2018 (último trimestre), 2019, 2020, 2021 e 2022 (parcial). Na sequência, a agenda de lutas da entidade foi alvo de debate do Conselho Deliberativo.