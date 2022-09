DC Shopping prepara 10 horas de atividades neste domingo em alusão ao mês Farroupilha

Neste domingo (25), o DC Shopping (rua Frederico Mentz, 1561) terá uma programação intensa com mais de 10 horas de atrações em alusão ao mês Farroupilha. Entre elas, destaque para a forja de faca ao vivo com o cuteleiro Daniel Jobim, vencedor do programa Desafio Sob Fogo, do canal por assinatura History Channel, o campeonato de truco e, claro, na área gastronômica, o tradicional costelão 12h.