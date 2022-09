JC Te Lembra: reta final das eleições, Museu de Arte de Porto Alegre e início da primavera

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: Resumo das notícias da semana em 1 minuto

Frente a Frente Na reta final para o primeiro turno das eleições 2022, o JC lançou o, plataforma que compara as propostas dos 10 candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Podem ser escolhidos dois nomes para que seus projetos sejam comparados em 10 temas, como privatizações, contas públicas, agronegócio, saúde e educação. Confira no nosso site.

Museu de Arte de Porto Alegre A antiga prefeitura da Capital virou sede do, que abre as portas neste sábado (24). Com fotografias que apresentam diferentes perspectivas sobre o Guaíba, a mostra “Cidade Feita de Rio” será a primeira a ocupar a nova galeria.

O leilão que vai definir a empresa responsável pela administração do Cais Mauá em Porto Alegre pelos próximos 30 anos foi adiado e deve ocorrer em novembro.

primavera começou oficialmente com temperaturas baixas no Estado . A estação será a terceira seguida com o fenômeno La Niña. A probabilidade é de marcas abaixo da média na primeira metade da estação e acima da média com a proximidade do verão.

busto em homenagem ao cantor e compositor Lupicínio Rodrigues Um, personalidade marcante na história do Grêmio e do Estado, foi inaugurado nos arredores da Arena do Grêmio nesta semana.