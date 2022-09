Rio Grande do Sul tem frio no amanhecer desta sexta-feira

A primavera terá início com frio típico de inverno no Rio Grande do Sul. O ciclone que ontem trouxe muito vento para o Leste se afasta e uma massa de ar polar avança limpando o tempo e derrubando a temperatura. As informações são da Metsul Meteorologia.

No amanhecer as mínimas ficarão abaixo de 5°C na maioria das regiões do Rio Grande do Sul. Há potencial para ocorrência de geada na Metade Oeste e Sul. A tarde será ensolarada e com gradativo aquecimento. No Oeste a temperatura máxima fica perto de 20°C, contudo, na Serra a temperatura não passa muito de 13°C. A noite esfria rápido novamente.

As nuvens se afastam e o frio toma conta da Capital. O tempo fica firme com sol e a temperatura sobe devagar. No turno da manhã ainda ocorrem algumas rajadas de vento fracas a moderadas. O sábado (23) terá vento calmo, sol e frio no começo da manhã, com tarde amena.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 21°C

Mínima: 1°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 18ºC

Mínima: 7ºC