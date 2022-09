Planos de saúde criticam o fim ao rol taxativo

A cobertura obrigatória por planos de saúde de tratamentos fora do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), agora Lei 14.454/2022 - sancionada na quarta-feira (21) pelo presidente Jair Bolsonaro - ainda pode gerar uma série de demandas jurídicas nos próximos meses. Na quarta-feira, data da sanção, associações ligadas à saúde divulgaram notas criticando a aprovação.

Crítica ferrenha do rol exemplificativo, a Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) afirmou que a lei pode levar o setor ao colapso e lamenta "a falta de um debate técnico mais aprofundado". "(A lei) obriga os planos de saúde a cobrirem terapias, procedimentos e medicamentos que não foram incorporados em nenhum país do mundo, o que trará sérios riscos à segurança dos pacientes e pode levar o setor de saúde brasileiro, privado e público, a um colapso sistêmico", destacou a nota enviada pela entidade.

A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) também lamentou que a lista da ANS seja classificada como rol exemplificativo e diz que avalia recorrer à Justiça. "A mudança coloca o Brasil na contramão das melhores práticas mundiais de avaliação de incorporação de medicamentos e procedimentos em saúde, dificulta a adequada precificação dos planos e compromete a previsibilidade de despesas assistenciais, podendo ocasionar alta nos preços das mensalidades e expulsão em massa dos beneficiários da saúde suplementar."

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), por sua vez, afirma que a sanção sem vetos é uma "vitória indiscutível dos consumidores e das entidades de pacientes, pais e mães de crianças autistas e com paralisia cerebral".

O projeto de lei foi provado pelo Senado no fim de agosto. Entende-se como rol taxativo uma lista que determina os itens sem dar margem a outras interpretações; é válido apenas o que está descrito nela. No caso do rol exemplificativo, ele estabelece apenas alguns itens de uma lista, que pode também contemplar outras opções não descritas. O tema foi colocado em discussão na Câmara dos Deputados e no Senado depois que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, em junho deste ano, tornar o rol taxativo e, assim, restringir os procedimentos oferecidos pelas operadoras de planos de saúde no País.

O entendimento pressupunha que os itens descritos no rol seriam os únicos que poderiam ser exigidos aos planos. Com isso, o pedido para tratamentos equivalentes poderia ser negado, sem chance de reconhecimento pela via judicial. A avaliação do STJ causou reação contrária entre entidades de defesa de pacientes e grupos de pais de crianças com deficiência, que temiam interrupção nos tratamentos após o novo entendimento da Justiça e pressionaram por mudanças no Congresso.