Rio Grande do Sul tem pancadas de chuva nesta quinta-feira

O início da primavera ocorre às 22h04min desta quinta-feira (22) que terá em grande parte tempo instável com pancadas de chuva pelo Rio Grande do Sul. Não se afasta a possibilidade de eventos isolados de chuva forte e temporais passageiros. Os modelos meteorológicos indicam que os acumulados de precipitação, em geral, serão baixos. As informações são da Metsul Meteorologia.

Uma massa de ar polar entra no Rio Grande do Sul a partir da tarde com a previsão de temperatura máxima reduzida para esta época do ano. Em muitas áreas a temperatura não passa de 15°C. Além disso, em muitas regiões a temperatura mínima deve se dar no turno da noite.

As últimas horas de inverno terão muitas nuvens e pancadas de chuva em Porto Alegre. O vento Sul também propicia a sensação de frio. Na sexta-feira (23) o ar polar afasta as nuvens com previsão de um amanhecer mais frio em um dia ensolarado em Porto Alegre.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 20°C

Mínima: 9°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 16ºC

Mínima: 11ºC