Rio Grande do Sul tem possibilidade de garoa esparsa e passageira nesta terça-feira

A terça-feira (20) começa com muita umidade e com o predomínio de nuvens na maior parte das regiões do Rio Grande do Sul. Há possibilidade de garoa esparsa e passageira. A partir da tarde o ar seco ajuda a afastar as nuvens com aberturas de sol e com elevação gradual da temperatura. As informações são da Metsul Meteorologia.

O vento predomina do quadrante Sul com fraca intensidade. Entre a quarta e a quinta-feira (22) a instabilidade retorna com variação de nuvens e pancadas de chuva. Pode chover forte na quinta-feira. Na sexta-feira (23) uma nova massa de ar polar chega ao Rio Grande do Sul e derruba a temperatura.

Porto Alegre tem um início de terça-feira (20) com céu encoberto a nublado com tendência de o tempo abrir a partir da tarde. A transição para a primavera terá nuances de inverno com chuva entre quarta e quinta-feira (22) e expectativa de frio intenso nas manhãs de sexta-feira (23) e sábado (24) na Capital e Região Metropolitana.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 24°C

Mínima: 7°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 12ºC