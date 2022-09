Santa Casa de Porto Alegre fecha emergências para concluir rede de energia

O complexo Santa Casa de Porto Alegre vai fechar as emergências SUS e convênios entre segunda-feira (19) e terça-feira (20). A instalação de uma nova linha de transmissão que está ligada à subestação para atender o Hospital Nora Teixeira vai exigir a interrupção do atendimentos nestas áreas.

"Em virtude da necessidade de desligamento geral de energia na próxima terça-feira (20), a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre comunica que as emergências SUS e Particular/Convênios da instituição permanecerão temporariamente fechadas", diz o complexo, em nota.

A medida terá uma programação, com dias e horários para cada unidade fechar. A emergência obstétrica fecha às 8h desta segunda-feira (19), com previsão de retomada na terça-feira (20), às 14h.

As emergências SUS e particular/convênios (adulta e pediátrica) fecham à 1h de terça-feira (20), com previsão de retomada às 20h do mesmo dia.

O desligamento geral de energia será feito em todo o complexo às 8h de terça-feira, para finalizar o projeto da nova linha e energização da nova subestação.

"A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até as 12h. No período, as demais áreas assistenciais estarão abastecidas com energia a partir de geradores, conforme o plano de contingência", esclarece o complexo.