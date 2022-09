Porto Alegre terá vacinação contra Covid-19, gripe e pólio no Shopping João Pessoa

Desde às 9h deste sábado (17), a Secretaria Municipal de Saúde mantém a vacinação contra a gripe e a Covid-19 no Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1.831). A ação segue até 16h, com aplicação de doses para crianças, adolescentes e adultos, além de vacina contra a poliomielite para menores de cinco anos. Durante o fim de semana, pessoas com sintomas respiratórios poderão procurar um dos pronto-atendimentos ou a UPA Moacyr Scliar, com funcionamento 24 horas.

A vacina da gripe estará disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade, enquanto a primeira dose contra Covid-19 estará disponível para crianças de cinco a 11 anos. A segunda dose de Coronavac e de Pfizer será oferecida a crianças vacinadas há 28 dias e oito semanas, respectivamente.

Para receber a primeira dose, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais devem estar presentes no momento da vacinação. Em caso de ausência, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito, assinado pela pessoa que está acompanhando a criança no momento da vacinação.

No caso dos adultos, a primeira dose da vacina contra Covid-19 será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. A segunda dose estará disponível para vacinados com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen há oito semanas e Coronavac há 28 dias. A terceira dose estará disponível para todas as pessoas a partir de 12 anos vacinadas há pelo menos quatro meses.

Pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos devem receber uma dose adicional dois meses após o esquema primário. Para receber a vacina, é preciso apresentar comprovante de identidade com CPF e carteira de vacinação. No caso dos imunocomprometidos, também é exigido comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Também haverá aplicação da quarta dose para quem está em atraso: o imunizante estará disponível para pessoas a partir de 27 anos e profissionais de saúde e de apoio à saúde a partir de 18 anos, vacinados, em ambos os casos, há pelo menos quatro meses.