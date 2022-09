Basílica de Porto Alegre, Bienal em cena e susto no Acampamento Farroupilha

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: Resumo das notícias da semana em 1 minuto

A Igreja Nossa Senhora das Dores ljá pode ser chamada de basílica. Cerimônia oficializou a transformação, cumprindo decisão do papa na quinta-feira (15).

Começa a 13ª Bienal do Mercosul em Porto Alegre, que vai até 20 de novembro. São mais de 100 artistas de 20 países, com obras e mostras em diversos locais.

Na economia:

Prévia do PIB tem alta de 1,17% em julho, aponta o Banco Central.

Pesquisas do IBGE apontaram: serviços crescem no Brasil e no Estado. Já as vendas do comércio caem no cenário nacional e no gaúcho.

O INSS abriu concurso público para mil vagas no País.

Exigência de apresentar comprovante de vacina da Covid-19 para entrar no Brasil.

O lBanrisul lançou seu marketplace, o banrishopping.com.

Votos declarados de ministros do STF indicam que o pagamento do piso da enfermagem deve ficar suspenso.

Anac homologa novo terminal e pátio de aeronaves do Aeroporto de Passo Fundo.

Em Porto Alegre, a tarifa da Área Azul subiu.

Susto no Acampamento Farroupilha. Dois piquetes tivera incêndio. Quem quiser ainda dá tempo de passar por aqui e viver as tradições gaúchas.