Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 10 a 16 de setembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre de 10 a 16 de setembro de 2022. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

Supermercado será instalado em espaço no Moinhos Shopping, na Capital. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello.

Entre os dias 15 e 21 de setembro, os cinemas de Porto Alegre irão vender ingressos para todos os filmes ao preço único de R$ 10. Matéria: Maria Eduarda Welter. Fotos: Luiza Prado.

A Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural (Epahc), ligada à Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, finalizou a listagem de casas e pequenos prédios do bairro Petrópolis na lista de bens imóveis protegidos como patrimônio da cidade. Matéria: Bruna Suptitz (Pensar a Cidade). Foto: Claiton Dornelles/Arquivo/JC.

Em alusão ao Dia do Cachorro Quente, a equipe do GE fez uma lista com os melhores locais para comer o lanche na Capital. Matéria: Adrielly Araújo. Foto: Cachorro do Bonfa/Divulgação/JC.

Em razão do desligamento da Estação de Tratamento Menino Deus para a troca de 2 transformadores e substituição de cabos elétricos, bairros da Capital ficaram sem água. Matéria: Redação JC. Foto: João Mattos/Arquivo/JC.