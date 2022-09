Orla do Guaíba terá ação do Dia Mundial da Limpeza no sábado

Como parte das comemorações do Dia Mundial da Limpeza, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre participa no sábado (17), das 9h às 12h, do evento #LimpeoGuaíba2022. A iniciativa integra o projeto Nadando pelos Cartões Postais e ocorre na praça José Comunal até a praia do Veludo, em Belém Novo, na zona Sul da Capital.

O projeto reúne atletas que nadam em pontos turísticos do Rio Grande do Sul, com o objetivo de valorizar a cultura gaúcha e gerar visibilidade para o esporte e o turismo. O evento #LimpeoGuaíba2022 está entre as atividades que compõem o projeto e pretende tornar-se um movimento permanente. Atrelado ao Dia Mundial da Limpeza, o evento está presente em mais de 180 países e promove mutirões de limpeza de ruas e praias. Em Porto Alegre, o foco é mobilizar as pessoas a defenderem o Guaíba. Ao todo, os voluntários percorrerão 1,5 quilômetro recolhendo lixo por terra e água.

A atividade será uma oportunidade para orientar a população sobre separação de resíduos, coleta seletiva, ecopontos e tudo o que envolve a conservação e limpeza dos espaços públicos. A Equipe de Gestão e Educação Ambiental do DMLU estará presente com uma ação de sensibilização, distribuindo material sobre os tipos de coletas e esclarecendo dúvidas sobre a correta segregação dos materiais. Um grupo de garis e um caminhão-caçamba estará apoiando a limpeza da orla, auxiliando com a coleta dos resíduos.

Todos os dias, cerca de 45 garis do departamento realizam a limpeza de toda orla do Guaíba, desde a região do Centro até o Extremo-Sul da Capital, retirando uma média de 14 toneladas por dia de material e entulhos como galhos, restos de vegetação e resíduos descartados irregularmente.