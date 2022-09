Incêndio atinge fábrica de cosméticos no bairro Santana, em Porto Alegre

Atualizada às 11h30min

Um incêndio atingiu uma empresa de cosméticos na rua Monsenhor Veras, no bairro Santana, em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (16). O fogo começou por volta de 10h e atingiu o refeitório e casa de bombas. Três guarnições do Corpo de Bombeiros foram chamadas ao local para combater as chamas, que já foram controladas.

Segundo informações dos bombeiros, não haveria nenhum tipo de produto que pudesse ser de combustão no prédio, que tem três andares. O estoque de materiais fica na parte interior.

A empresa tem 152 funcionários atualmente. Segundo uma funcionária que estava no prédio na hora em que o incêndio começou, o fogo atingiu o refeitório e área de manipulação. “Estava trabalhando normal, e uma avisou que tínhamos de sair porque tava pegando fogo”, contou ela, que pediu para não se identificar.

As pessoas foram retiradas do prédio, e não há vítimas. A empresa reuniu os funcionários e orientou que todos fossem para um restaurante nas proximidades.

Os responsáveis pela empresa estão no local, no lado de fora, acompanhando o trabalho dos bombeiros, e ainda não comentam as causas e nem dão mais detalhes da operação.

Vidros foram quebrados na hora em que jatos de água foram usados no ponto onde havia foco de fogo.

A empresa fabrica linhas de protetor solar, água micelar, gel e esfoliante.

Mais informações em instantes.