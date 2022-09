Inscrições para o concurso do INSS começam nesta sexta-feira

Agência Brasil

Os interessados em participar do concurso público para técnico do seguro social do INSS já podem realizar a inscrição a partir desta sexta-feira (16). O instituto divulgou nessa quinta (15) o edital do processo seletivo, que terá mil vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social. As inscrições vão até 3 de outubro e devem ser feitas no site do Cebraspe (https://www.cebraspe.org.br/concursos), com valor de R$ 85,00. Poderão pedir isenção total do valor da taxa os candidatos com cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico) ou que sejam doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.