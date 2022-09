Rio Grande do Sul tem o predomínio do sol nesta sexta-feira

Os modelos meteorológicos projetam o domínio do ar mais seco ao longo desta sexta-feira (16) com amplas aberturas de sol pelo Rio Grande do Sul. O tempo firme com sol propicia uma maior amplitude térmica com um pouco de frio pela manhã e aquecimento gradual à tarde. As informações são da Metsul Meteorologia.

A temperatura máxima, em geral, deverá oscilar entre 22ºC e 24°C com até 27°C no Oeste do Rio Grande do Sul. No sábado (17) o tempo segue firme com sol e expectativa de vento Leste e Nordeste. No domingo (18) uma frente fria avança com previsão de chuva e temporais isolados no Oeste e Sul. Nas demais regiões, o tempo segue firme.

A sexta-feira (16) começa com variação de nuvens e umidade e uma previsão de tempo mais aberto e ensolarado à tarde. O fim de semana terá domínio do ar seco com previsão de tempo firme e ensolarado. Na segunda-feira (19) volta a chover desde cedo.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 27°C

Mínima: 3°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 13ºC