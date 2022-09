Imama celebra incorporação pelo SUS de medicamento contra câncer de mama do tipo HER2-Positivo

Depois da publicação do Ministério da Saúde no Diário Oficial da União, no início desta semana, da portaria que autoriza a incorporação do medicamento Trastuzumabe Entansina, ou TDMI-1, no tratamento do câncer de mama pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sociedades civis organizadas, como a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), e o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama), comemoraram a decisão.

Segundo a médica mastologista do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, presidente do Imama e da Femama, Maira Caleffi, a possibilidade de utilizar o TDMI-1 no SUS é uma "grande vitória da mobilização de sociedades civis e médicas. Esperávamos por isso há pelo menos cinco anos."

A mastologista explica que o medicamento é um grande aliado para as pacientes que já utilizaram outros tratamentos e não obtiveram a regressão ou cura da doença, mas também àquelas que ainda estão em fase de tratamento curativo residual (depois do ciclo de quimioterapia e da cirurgia para retirada de tumores entre um e dois centímetros). "Antes, a paciente não respondia mais ao tratamento convencional com o Pertuzumabe, tinha metástase, e simplesmente não tinha o que fazer a não ser repetir a mesma opção", considera. Ela ainda complementa: "Agora, nossa luta é utilizar esse medicamento também nos casos em que a paciente ainda não está com metástase, na fase anterior."

O medicamento TDMI-1 é utilizado em pacientes que possuem diagnóstico de câncer do tipo HER2 - Positivo, em que as células cancerígenas apresentam níveis elevados da proteína HER2 e tendem a se disseminar de forma mais rápida. A porcentagem desses casos fica em torno de 15% e 28% do total notificado. "Outra vantagem dessa droga é que ela proporciona menos efeitos colaterais e ainda pode ser utilizada sem quimioterapia, porque já carrega consigo um tipo de quimioterapia que age direto na célula", ressalta a médica Maira.

A substância é usada para o tratamento do câncer de mama no Brasil desde 2014, quando recebeu a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e é amplamente utilizada em tratamentos da rede suplementar de saúde a partir dos convênios particulares. "Era frustrante ter a opção disponível no País, mas ter que fazer um tratamento não ideal com as pacientes do SUS", diz a mastologista do Hospital Moinhos de Ventos.

Segundo o Ministério da Saúde, a medicação passou por avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), que assessora a pasta no que tange à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS.

Câncer de mama no Rio Grande do Sul

No Brasil, o Instituto do Câncer (Inca) projeta o diagnóstico de 66.280 casos em 2022. No Rio Grande do Sul, esse número deve ficar em torno de 4.050, o mais elevado da região sul do país. Já quando o assunto é taxa de mortalidade, o RS ficou, em 2020, em segundo lugar, com 13,76 óbitos para cada 100 mil mulheres, de acordo com Inca. O primeiro lugar ficou com o Rio de Janeiro, com uma taxa de 15,08 para cada 100 mil mulheres.