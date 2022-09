Operação transfere 13 líderes de organizações criminosas do RS a prisões federais

Uma ação integrada entre as forças da segurança e poderes das esferas federal e estadual transferiu, na madrugada desta quinta-feira (15), 13 detentos em posição de liderança nas principais organizações criminosas que circulam no Rio Grande do Sul para estabelecimentos prisionais federais. Denominada Operação Império da Lei IV, a ação dá sequência a outras três etapas anteriores que, em julho de 2021, março de 2020 e novembro de 2020, enviaram 34 líderes de grupos criminosos para estabelecimentos do Sistema Penitenciário Federal (SPF).

Com a participação de cerca de 300 agentes e o emprego de 30 viaturas e uma aeronave, a operação iniciou por volta das 4h, quando os detentos, que estavam na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc) e na Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas (Pmec), passaram por uma revista e realizaram teste de Covid-19, sendo que todos negativaram.

Por volta das 6h, as viaturas da Divisão de Segurança e Escolta (DSE) e do Grupo de Ações Especiais da Susepe (Gaes), do Comando de Policiamento de Choque (CP Chq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da BM, da PRF, da Polícia Civil e do Grupo de Pronta Intervenção da PF partiram da Pasc e da Pmec, que ficam no mesmo complexo em Charqueadas.

Em um comboio único, os 30 veículos percorreram o trajeto de 55 quilômetros até o Batalhão de Aviação da BM (BAv-BM), ao lado do aeroporto Salgado Filho, na capital, onde realizam exames de corpo de delito pelo IGP para serem entregues aos agentes do Depen e embarcarem no avião da PF. Para eventuais emergências durante a ação, o CBMRS posicionou uma viatura de combate a incêndio na origem do trajeto, além da ambulância de resgate com o comboio, para possibilitar o socorro imediato na hipótese de acidentes. O avião da Polícia Federal (PF) com os detentos a bordo decolou às 14h32 do aeroporto de Porto Alegre.

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, detalhou a operação nesta quinta, em entrevista coletiva concedida na sede administrativa da Susepe. “Respondemos de imediato com as medidas necessárias, mostrando que não vamos admitir essa situação de maneira nenhuma. Estamos removendo lideranças de organizações criminosas para o sistema penitenciário federal, onde ficarão totalmente isoladas. Não tenho dúvida de que, com essa e outras ações, especialmente na capital e na Região Metropolitana, teremos a redução dos indicadores nos crimes violentos, especialmente os homicídios que são originados pelas disputas entre criminosos”, disse Ranolfo.

O governador ainda anunciou, na coletiva, a construção de um novo espaço prisional dentro da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc). A unidade vai utilizar o regime disciplinar diferenciado para o cumprimento das penas. A permanência do apenado será em cela individual, com limitações ao direito de visita, de saída para outras áreas e de interação com outros detentos. Com 76 vagas, o local terá 2,5 mil metros quadrados de área construída. A obra, com duração prevista de quatro meses, terá investimento de R$ 29,3 milhões em recursos do Estado.

A operação realizada na madrugada desta quinta-feira tem o objetivo de isolar os criminosos e coibir as disputas territoriais entre as facções que ocorreram no último mês, provocando o aumento da incidência de crimes violentos na Região Metropolitana. Além dos 13 detentos removidos hoje, um chefe do crime organizado já havia sido transferido para o sistema penitenciário federal na semana passada.