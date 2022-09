Polícia Civil prende 22 por furto de fios e receptação na Região Metropolitana de Porto Alegre

A operação "Curto Circuito", contra os crimes patrimoniais de furto de fios e cabos e receptação, foi realizada nesta quinta-feira (15) na Região Metropolitana de Porto Alegre pela Polícia Civil, após seis meses de investigações. A ação policial teve por objetivo o cumprimento de 60 mandados de busca e apreensão com 300 policiais civis e militares, com foco especial na apuração e repressão de crimes de furto de fios e cabos e receptação qualificada.

Conforme a Polícia Civil, foram recuperados aproximadamente R$ 10 milhões em fios e metais. Os policiais civis realizaram a prisão de 22 pessoas.

Segundo o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ªDPRM), de Canoas, delegado Mario Souza, o trabalho policial foi importante em razão do grande aumento de furtos de fios e cabos, conduta criminosa que não pode ser banalizada. "São crimes que causam problemas na comunidade, com falta de iluminação, energia e internet". As investigações da Polícia Civil visaram especialmente potenciais suspeitos de receptação de referidos produtos ilícitos.

A ação contou com policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia de Canoas, de Eldorado do Sul, de Guaíba, de Esteio, e de Sapucaia do Sul, com apoio da Brigada Militar, do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e de empresas concessionárias de energia elétrica.