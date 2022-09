Metade Leste do Rio Grande do Sul pode ter chuva nesta quinta-feira

A quinta-feira (15) começa com variação de nuvens e potencial para pancadas esparsas de chuva de baixo acumulado na Metade Leste do Rio Grande do Sul. O amanhecer tem um pouco de frio com mínimas entre 6ºC e 8°C em municípios da Metade Oeste, Sul e áreas de maior altitude na Metade Norte. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Oeste do Rio Grande do Sul o tempo segue mais aberto com maior amplitude térmica. Durante a tarde a temperatura sobe gradativamente com máxima ao redor de 20°C em muitas cidades da Metade Sul e Oeste. O vento predomina de Sul e Sudeste com rajadas moderadas de vento.

O tempo fica instável com variação de nuvens e chuva passageira, especialmente no turno da manhã em Porto Alegre. Ao longo da tarde desta quinta-feira (15) tem aberturas de sol. Na sexta-feira (16) o sol predomina e favorece uma maior amplitude térmica na Capital.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 25°C

Mínima: 6°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 14ºC