Ministério da Saúde amplia público para vacinas contra meningite e HPV

O Ministério da Saúde ampliou o público-alvo da vacinação contra a meningite e HPV. A partir do mês de setembro, a vacina meningocócica ACWY é aplicada temporariamente em adolescentes não vacinados de 11 a 14 anos. Enquanto meninos de 9 a 14 anos poderão se vacinar contra o HPV de maneira permanentemente.

A vacina contra a meningite foi implantada na rotina de vacinação dos adolescentes em 2020. O imunizante está incluso no Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, sendo indicada a administração de uma dose ou um reforço, conforme situação vacinal, para adolescentes de 11 e 12 anos de idade.

Até junho de 2023, adolescentes de 13 e 14 anos de idade também poderão se vacinar. Segundo a pasta, a ação tem o objetivo de reduzir o número de portadores da bactéria em nasofaringe.

Já no caso do HPV, a vacinação passa a ser para qualquer pessoa de 9 a 14 anos de idade, independentemente do sexo. O imunobiológico foi incorporado de forma escalonada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em 2014. A vacinação contra o HPV em adolescentes é utilizada em mais de 100 países, onde estudos de impacto dessa estratégia apontam para a prevenção e redução das doenças ocasionadas pelo vírus, como câncer do colo do útero, vulva, vagina, região anal, pênis e orofaringe.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 630 milhões de homens e mulheres (1:10 pessoas) estão infectadas pelo HPV no mundo. No Brasil, estima-se que 9 a 10 milhões de pessoas tenham a doença e que, a cada ano, sejam registrados 700 mil casos novos da infecção.