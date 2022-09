RS alcança metade da meta de vacinação contra Poliomielite este ano

O Rio Grande do Sul atingiu, na última terça-feira (13), 50% da meta estabelecida na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite em 2022. O objetivo é vacinar 95% das crianças gaúchas de um a quatro anos, mas apenas 277.741 de doses foram aplicadas no Estado até agora. Apesar disso, o RS ainda está na frente da média nacional, que chegou a 42%. A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite seguirá até 30 de setembro.

A Poliomielite, ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos através do contato direto com as fezes ou com secreções expelidas pela boca das pessoas infectadas, e pode atacar o sistema nervoso e provocar paralisia, principalmente em membros inferiores e nas crianças.

Queda na cobertura vacinal

A vacina contra a poliomielite não alcançou nos últimos anos, no Rio Grande do Sul, a meta de 95% de cobertura. A análise da série histórica das coberturas vacinais de 2017 a 2020 tem variado entre 75% e 86%.

Uma análise da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) em 2021 identificou que o Brasil é um dos países da América com alto risco reintrodução do vírus da poliomielite, ao lado de outros cinco países (Bolívia, Panamá, Paraguai, Argentina e Equador). Quatro apresentam situação de risco muito alto: Haiti, Venezuela, Peru e República Dominicana.

No Rio Grande do Sul, a análise demonstrou um cenário preocupante, onde 42% dos municípios gaúchos encontram-se em risco muito alto e 32% em risco alto. Ou seja, em 367 municípios do Estado (74%) há um grande risco de voltarmos a ter casos de pólio.