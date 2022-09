Chama Crioula acesa em Porto Alegre marca início da Semana Farroupilha no RS

A Chama Crioula foi acesa, na manhã desta quarta-feira (14), em Porto Alegre, dando oficialmente início à Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul. Durante o evento, o governador do Estado, Ranolfo Vieira Junior, acendeu a Chama no Piratini, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, recebeu o archote com a centelha que inaugura a Semana Farroupilha no Paço Municipal. A Chama foi trazida por um grupo de cavalarianos do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG).

O grupo percorreu o trajeto desde a 1ª Região Tradicionalista, passando pelo Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, Brigada Militar até chegarem à Praça Montevidéo. A chama foi gerada em agosto deste ano, em Canguçu, e transportada por cavaleiros que percorreram as 30 regiões tradicionalistas do RS até a Capital. O símbolo foi aceso pela primeira vez em 7 de setembro de 1947. Em torno da chama, é construído um ambiente de reverência ao passado, de culto aos feitos e fatos e de reflexão sobre a sociedade.