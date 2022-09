Portal Coletiva.net lança canal de TV no Youtube

Dedicado a assuntos relacionados a carreiras e negócios nas áreas de Marketing e Comunicação, o Coletiva.net anunciou na manhã desta quarta-feira (14) uma série de mudanças que fazem parte da reestruturação da marca. Entre as novidades, além da reformulação do logo, está o lançamento de um canal de TV no Youtube.

“Quando assumimos o portal, há seis anos, buscamos manter a seriedade e a credibilidade conquistadas pelos nossos fundadores há 23 anos e dar um novo gás. Por isso, com orgulho, a partir de amanhã teremos mais uma forma de comunicação com o nosso público”, destaca a publisher do Coletiva, Márcia Christofoli Farias.

O conceito do rebranding, idealizado pela Agência Euro, trabalha a integração dos meios na divulgação dos conteúdos. “Quando a gente contrói uma marca, pensamos em justamente fortalecer o vínculo com o nosso público. Assim como a TV não quer tomar o lugar do rádio, queremos criar meios que se complementem”, ressalta a CEO da agência, Arthur Lencina.

A partir desta quinta-feira (15), a comunicadora Marcia Dihl entrevista personalidades que fizeram e fazem parte da história do segmento. O episódio de estreia será com o sócio-diretor da Falange Produções Renato Dornelles.