IBGE lança nova seleção com mais de 1,2 mil vagas para trabalhar no censo no RS

O IBGE abriu nesta quarta-feira (14) inscrições para seleção complementar com mais de 1,2 mil vagas no Rio Grande do Sul. As oportunidades de emprego temporário são para trabalhar no Censo 2022, nos cargos de recenseador, que é o responsável por realizar as entrevistas nos domicílios, e de Agente Censitário Municipal (ACS), que supervisiona uma equipe de recenseadores.

As inscrições vão até a próxima sexta-feira (16) e deverão ser feitas nas agências e postos do IBGE em cada município. Os endereços constam no edital, que já está disponível no site do Instituto. Não há pagamento de taxa, nem realização de provas. A seleção será feita por análise de títulos. A contratação dos selecionados deve ocorrer após o final do processo seletivo, que termina no dia 28 deste mês.

Para recenseador, há 1.242 vagas no Rio Grande do Sul. O requisito mínimo para o cargo é ter o Ensino Fundamental completo. Os recenseadores são remunerados por produtividade, de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados.

Dentre as cidades com mais oportunidades de trabalho estão Canoas (120 vagas), Gravataí (80), Sapucaia do Sul (73), Bento Gonçalves (65) e Porto Alegre (60).

Para ACS, há apenas quatro vagas no Estado. As oportunidades são nos municípios de Bom Princípio, Panambi, São Leopoldo e São Sebastião do Caí. O requisito mínimo é ensino médio completo. O salário para o cargo de ACS é de R$ 1,7 mil. Além do vencimento, o servidor temporário tem direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e o estabelecido no edital.