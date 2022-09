Rio Grande do Sul deve ter amplitude térmica nesta quarta-feira

Em parte do Leste, Nordeste e Sul do Rio Grande do Sul terá variação de nuvens e muita umidade nesta quarta-feira (14). No Oeste e nas Missões o ar seco garante um tempo firme com sol e maior amplitude térmica. O dia começa com um pouco de frio e mínimas ao redor de 5ºC a 7°C nessas áreas. As informações são da Metsul Meteorologia.

Na Metade Leste a umidade poderá formar nevoeiros no começo do dia. Durante a tarde o sol predomina na grande maioria das áreas, contudo, ainda com nuvens no Leste. A temperatura sobe mais na fronteira com a Argentina e oscila ao redor de 25°C.

O sol aparece alternando com períodos de maior nebulosidade, sobretudo, no turno da manhã nesta quarta-feira (14). Não se afasta a possibilidade da garoa e a temperatura sobe pouco em Porto Alegre. Na quinta-feira (15) as nuvens seguem presentes na região com pouca variação térmica. A partir de sexta-feira (16) a tendência é de o tempo abrir.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 24°C

Mínima: 6°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 20ºC

Mínima: 13ºC