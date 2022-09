Hospital Presidente Vargas investe em obras de infraestrutura

Troca de elevadores e impermeabilização dos terraços estão entre as obras de qualificação estrutural em andamento no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV). Com investimento de R$ 1 milhão, foi concluída a impermeabilização do terraço do bloco C, incluindo readequação geral dos setores internos, que receberam novas divisórias. Agora, conforme texto divulgado pela prefeitura, estão em andamento as obras de impermeabilização no bloco A.

A instituição também investe na troca dos elevadores, no valor de R$ 2,4 milhões. Foram adquiridos itens mais modernos, que já estão instalados no bloco C. Para o bloco A, o hospital investiu na aquisição de um elevador especial que permite a evacuação do prédio em caso de incêndio. As portas serão redimensionadas para facilitar o acesso das camas hospitalares. A obra está em andamento, com previsão de término para o segundo semestre de 2023.

Para o diretor-geral do HMIPV, Cincinato Fernandes, os investimentos qualificam o atendimento à população. “As obras visam a atender de uma forma mais humana e resolutiva a coletividade que nos procura, bem como dar mais conforto e segurança aos nossos colaboradores”, afirma o gestor.

Está prevista ainda a reforma elétrica de oito andares do bloco C, no valor aproximado de R$ 7 milhões. Nesse caso, a estimativa é de que a obra dure de seis a oito meses.

Os recursos para a realização das obras são oriundos do tesouro municipal e de repasses da União e do Estado.