Centro e Leste do Rio Grande do Sul têm possibilidade de garoa nesta terça-feira

Nesta terça-feira (13), o dia terá variação de nuvens e muita umidade em parte do Centro e Leste do Rio Grande do Sul devido a um centro de baixa pressão no mar. A umidade em alta irá propiciar episódios de garoa e chuva fraca com menor elevação da temperatura. As informações são da Metsul Meteorologia.

Já nos municípios mais próximos à fronteira com a Argentina o tempo fica firme com grande variação térmica. O dia começa com 7ºC a 9°C e durante a tarde a máxima poderá alcançar os 24°C. O vento predomina do quadrante Sul calmo com rajadas fracas entre a tarde e à noite.

O sol aparece entre muitas nuvens com potencial de chuva passageira e de baixos acumulados nesta terça-feira (13), em Porto Alegre. A temperatura oscila menos que ontem. A partir de quarta-feira (14) a tendência é de maiores aberturas de sol alternando com períodos de céu nublado com garoa.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 24°C

Mínima: 6°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 16ºC