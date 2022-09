Com superlotação na emergência, hospitais de Clínicas e Conceição restringem atendimento

As emergências do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Conceição estão restritas a atendimento de pacientes com risco de morte nesta segunda-feira (12). A medida se deve à superlotação da área, que opera acima da capacidade nas duas instituições.

No Clínicas, que possui 56 vagas na emergência, 47 pacientes estavam em avaliação e outros 62 aguardavam leito no fim da tarde, totalizando 109 pessoas. Segundo a assessoria do hospital, as principais causas de internação são doenças respiratórias e doenças crônicas agravadas pelo tempo de pandemia.

Já no Conceição, a emergência atende 68 pacientes, sendo que a capacidade é para 51. Conforme o diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira, os maiores motivos de internação são acidente vascular cerebral (AVC), dor abdominal, dor torácica e hemorragia.

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre já havia feito a restrição máxima temporária da sua Emergência SUS No último sábado (10), aem função de superlotação (250%) com pacientes graves e entubados.

Os pacientes que precisarem de atendimento de emergência devem buscar outras instituições de saúde até que a situação seja normalizada.

Segundo a assessoria do Hospital Moinhos de Vento, a emergência da instituição não está superlotada e "está atendendo normalmente dentro da sua capacidade".