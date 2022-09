Abertas inscrições para programa de residência médica do Hospital Moinhos de Vento

A Faculdade Moinhos está com inscrições abertas para o Programa Residência Médica 2023 do Hospital Moinhos de Vento. Inspirado no modelo americano de Educação Médica, resultado de parceria com a Johns Hopkins International, o programa é credenciado junto à Comissão Nacional de Residência Médica desde de 2003 e, atualmente, conta com 15 especialidades em seu portfólio.

Neste ano, foram abertas vagas nas especialidades de Cardiologia, Clínica Médica, Endocrinologia e Metabologia, Gastroenterologia, Infectologia, Medicina de Emergência, Medicina Intensiva, Nefrologia, Neurologia, Oncologia Clínica, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Pneumologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Reumatologia.

Segundo o supervisor da Residência em Clínica Médica do Hospital Moinhos de Vento, Paulo Ricardo Mottin Rosa, a formação pela Faculdade Moinhos traz diferenciais como a estrutura do hospital — no ranking dos melhores do Brasil, a excelência do corpo clínico e a tecnologia de ponta disponibilizada pela instituição, sempre pautada por princípios éticos e humanos. “Os profissionais incorporados ao nosso corpo clínico são altamente qualificados. Além disso, a instituição proporciona acesso às melhores tecnologias, com o que há de melhor e mais moderno ao nosso paciente em um centro de excelência com um atendimento criterioso que prima pela relação de confiança entre médico e seu paciente, dentro do propósito da instituição de cuidar de pessoas”, relata.

O cadastro e o envio dos currículos para a formação devem ser feitos até as 17h do dia 1º de novembro. O processo de seleção ocorre em duas etapas: a primeira é uma prova objetiva, no dia 27 de novembro, e a segunda, análise do currículo. O ingresso dos residentes aprovados está previsto para 1º de março de 2023. O processo seletivo público é regido pela Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs). Maiores informações e inscrições podem ser conferidas no site do Hospital Moinhos de Vento, através deste link: https://residenciamedica.hospitalmoinhos.org.br/.