Prefeitura avança em mais uma etapa na manutenção do Reservatório Mostardeiro

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) inicia, nesta segunda-feira, 12, uma nova fase da operação de reparos do Reservatório Mostardeiro, localizado abaixo das quadras do Parque Tenístico José Montaury, no bairro Moinhos de Vento. Após a remoção das árvores pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), começa a escavação de cinco metros no leito da Mostardeiro para acesso à tubulação de saída do reservatório.

O serviço de manutenção estrutural não causa desabastecimento de água e tem previsão de conclusão em 25 de setembro, se as condições climáticas permitirem.

As árvores que encontravam-se sobre o reservatório e prejudicavam a estrutura foram removidas antes do prazo programado. O serviço estava previsto para ser executado em 15 dias, mas as equipes coordenadas pela Unidade de Podas e Remoções Vegetais da SMSUrb terminaram a operação em seis dias.

“Operamos com três equipes da empresa terceirizada, quatro caminhões e concentramos todos os esforços para remover as árvores o mais rápido possível. A operação terminou bem antes do que tínhamos programado e conseguimos liberar a área para o trabalho do Dmae”, afirma o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi.

Foram removidas duas árvores de grande porte das espécies falsa-seringueira e paineira e um cocão, árvore de médio porte. Inicialmente, o laudo havia apontado a necessidade de remoção de três árvores, mas as equipes contratadas pela secretaria identificaram um quarto vegetal com risco de queda, que também foi removido. As supressões foram autorizadas pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul (Fepam).

Para realização do trabalho será necessário o bloqueio de duas faixas da rua Mostardeiro, entre as ruas Miguel Tostes e a Mariante. A interrupção pode ser total em alguns períodos, conforme avaliação dos técnicos.

O trabalho executado pelas equipes do Dmae está previsto para ocorrer diariamente das 9h às 17h, mas o bloqueio segue durante a noite, pois a área que passará por escavação segue aberta até conclusão dos reparos. Assim como na primeira fase da operação, o único desvio possível é pela rua Miguel Tostes, à esquerda na Castro Alves, à esquerda na Mariante até o retorno para Mostardeiro.

Os motoristas devem respeitar a sinalização temporária e não estacionar em locais proibidos. A restrição de estacionamento foi projetada para passagem do transporte coletivo e fluxo viário no desvio.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orienta os motoristas a não utilizarem a saída do Centro pela parte alta, com itinerário que utilize a avenida Independência. As alternativas são utilizar as saídas pela parte baixa: avenidas Farrapos, Voluntários da Pátria, João Pessoa ou túnel e avenida Osvaldo Aranha. A região será monitorada e os tempos semafóricos serão ajustados conforme o movimento.