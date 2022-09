Canoas realiza "Dia D" da busca ativa por estudantes evadidos

A prefeitura de Canoas realizou neste sábado (10) o Dia D da Busca Ativa por estudantes evadidos das escolas municipais. Durante toda a manhã, equipes da Secretaria de Educação do município estiveram em diversos endereços para localizar 30 estudantes da EMEF João Palma da Silva, dois da EMEF Ildo Meneghetti, ambas no bairro Mathias Velho, e 20 da EMEF Irmão Pedro e um da EMEF Rondônia, no Estância Velha. O João Palma e o Irmão Pedro são os dois colégios que mais registram casos de abandono escolar. No total, Canoas tem 290 estudantes fora da escola, sendo 250 do Ensino Fundamental e 40 da Educação Infantil.

Foram contatadas 29 famílias, nas quais as educadoras puderam conversar com os responsáveis, bem como com as crianças, para ouvir os motivos da evasão e tentar que estes estudantes retornem o quanto antes para sala de aula. A secretária adjunta da Educação, Cinara Portela, explica que os motivos da evasão são diversos, como a mudança de cidade, pessoas que vieram para Canoas durante a pandemia e hoje já retornaram para seus municípios de origem, dificuldades de aprendizagem, problemas de saúde, a necessidade de trabalhar para ajudar no sustento das famílias, dentre tantos outros. “Nos casos que buscamos hoje a escola já fez tudo que estava ao alcance, como ligações e outras tentativas de contato, mas todas sem sucesso. Então, esta é mais uma alternativa para encontrarmos estes alunos.”

A secretária observa que após o período de pandemia, muitos alunos estão com depressão, o que reflete na aprendizagem e, algumas vezes, em abandono da escola. “Estamos localizando estes quadros depressivos para dar o acompanhamento devido para estas crianças e jovens. Sabemos que depois da pandemia o perfil dos estudantes mudou. Temos que ter essa atenção e trabalhar as questões emocionais.” Destaca que a pandemia aflorou problemas e que o aluno voltou mais agitado, sem paciência, isolado, desmotivado e com menor tempo de concentração. Pontos estes, que já são trabalhados pela rede municipal.

No dia 28 de setembro, uma nova ação de busca ativa acontecerá, desta vez nas escolas. Neste dia, cada colégio de ensino fundamental e infantil fará uma busca ativa em loco, acompanhado de representantes do Conselho Escolar, CPM e Grêmio Estudantil.