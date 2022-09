Projeto de Melo dará um ano de prazo para OAS cumprir contrapartidas da Arena

O prefeito Sebastião Melo irá à Câmara Municipal de Porto Alegre na segunda-feira (12) entregar o projeto de lei para definir prazo de um ano às intervenções na Arena e no local do antigo estádio Olímpico. Melo participará do início da sessão plenária para dialogar com os vereadores. A prefeitura busca o cumprimento do acordo firmado pela OAS em abril de 2021.

Em agosto, a prefeitura e o Ministério Público gaúcho (MP-RS) ajuizaram ação de cumprimento de sentença, pedindo ao Judiciário que dê prazo de 15 dias para seja feita a limpeza, desobstrução e desassoreamento de galeria de esgoto pluvial localizada na Diretriz 602, trecho entre a avenida Frederico Mentz e a Voluntários da Pátria, limpeza do poço de acumulação (área externa) e do salão (área interna) onde é feito o recalque pelas bombas da Casa de Bombas 5 e limpeza do canal de expurgo do efluente da Casa de Bombas 5.

A intervenção é a única das obrigações assumidas no ano passado que independe da concretização do negócio entre o Grêmio e a OAS para aquisição da Arena. O pedido tramita na 10ª Vara da Fazenda Pública e ainda não houve decisão.