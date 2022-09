Revitalização da Usina do Gasômetro atinge 45% de execução

Reiniciadas em 18 de julho, a obras de revitalização da Usina do Gasômetro atingiram 45% de execução. O investimento é de R$ 16,5 milhões, com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Atualmente, os serviços se concentram em duas escadas, com montagem de escoramento, forma e armadura das estruturas, além de preparação para a concretagem. O projeto segue dentro do cronograma da Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi).

A revitalização busca preservar o prédio, construído em 1928, com suas características originais. As melhorias abrangem a recuperação das estruturas, realocação do acesso principal e revisão do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio.

Também serão executadas qualificação dos espaços para atividades culturais e exposições, recuperação e reabertura do terraço do 4° pavimento e acessibilidade em todos os espaços.

A estimativa é de que as obras sejam concluídas em até dez meses. Após, começarão os trâmites para realizar as instalações elétricas, trabalho que deve levar cerca de quatro meses.