Navio-Veleiro da Marinha "Cisne Branco" estará aberto para visitação em Porto Alegre

O Navio-Veleiro “Cisne Branco” chega em Porto Alegre no dia 23 de setembro e estará aberto para visitação pública no dia 24, de 9h30min às 18h, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

O Navio-Veleiro realiza, desde fevereiro de 2022, viagem em “Comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil”, pela qual marca presença em portos nacionais e internacionais, com o propósito de desenvolver a mentalidade marítima brasileira, bem como estreitar históricos laços de amizade entre os países visitados.

Serviço:

Visitação Pública ao Navio-Veleiro “Cisne Branco”