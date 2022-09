Dia vira 'noite' em Porto Alegre com chegada de temporal

O céu ficou escuro de repente no Centro de Porto Alegre, com a chegada de um temporal na tarde desta sexta-feira (9). Por volta das 16h, o tempo virou, com nuvens escuras começando a cobrir a região, fazendo a luz desaparecer.

No horizonte, no lago Guaíba, as nuvens mais carregadas demarcaram uma separação entre o dia e a queda da luminosidade com a alteração do clima.