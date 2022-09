Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 4 a 9 de setembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 4 a 9 de setembro de 2022. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

Primeiro shopping da orla de Porto Alegre adia abertura 1 -

O grupo proprietário do Pontal Shopping, no estágio final das obras, decidiu adiar por alguns meses a abertura do empreendimento. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello.

Dia da independência terá manifestações no Parcão e no Partenon em Porto Alegre 2 -

Além do desfile militar, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, a Beira-Rio, dois atos ocorreram em diferentes locais da Capital. Matéria: Redação/JC. Fotos: Andressa Pufal.

Feriado da Independência em Porto Alegre terá desfiles militares e saltos de paraquedistas 3 -

Após dois anos suspenso, o Exército preparou uma programação especial para o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro em Porto Alegre. Matéria: Bolívar Azevedo Cavalar. Foto: Claiton Dornelles/Arquivo/JC.

Vida noturna renasce em Porto Alegre 4 -

As festas noturnas voltaram na Capital, para a felicidade de um público sedento por diversão, que sentia saudades de dançar até o sol raiar. Matéria: Daniel Sanes (Empresas e Negócios). Foto: Flávia Schwantes/Divulgação/JC.

Apoiadores de Bolsonaro reúnem multidão no Parcão no 7 de Setembro 5 -

Apoiadores do presidente e candidato à reeleição se reuniram junto ao Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Matéria: Lívia Araújo. Foto: Luiza Prado.