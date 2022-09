Entidades de enfermagem fazem atos contra suspensão do piso salarial da categoria

Profissionais da enfermagem participaram de manifestações na manhã desta sexta-feira (9) no Distrito Federal e em várias capitais brasileiras. Os atos são contra a suspensão da lei que estabeleceu o piso nacional da categoria , após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso anunciada no domingo (4). O Supremo iniciou na quinta-feira (8) sessão virtual para analisar a medida.

Em Porto Alegre, cerca de 200 trabalhadores da categoria saíram em caminhada da rua Professor Annes Dias pela avenida Independência até a Praça Dom Sebastião. Os manifestantes levavam faixas e cartazes com dizerem como “Piso da enfermagem é lei” e gritavam “Enfermagem na rua, Barroso a culpa é sua”.

O Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul (Sergs) manterá a mobilização até o fim da votação no STF, com atos nesta sexta ainda em Cruz Alta e no sábado (10) em São Leopoldo. “Enfermagem na rua, Barroso a culpa é sua”

Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei 14.434/2022 instituiu o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Para enfermeiros, o piso previsto é de R$ 4.750. Para técnicos, o valor corresponde a 70% do piso, enquanto auxiliares e parteiras terão direito a 50%.

O ministro Barroso suspendeu a norma e deu prazo de 60 dias para entes públicos e privados da área da saúde informarem o impacto financeiro, os riscos para empregabilidade no setor e eventual redução na qualidade dos serviços. Segundo o ministro, para que o piso possa ser concretizado, é necessário construir uma fonte de custeio.