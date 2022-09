Com déficit de quase R$ 6 milhões, Hospital Geral busca apoio dos entes públicos para equilibrar finanças

O Hospital Geral de Caxias do Sul vive o maior déficit de sua história de 24 anos, conforme nota divulgada pela assessoria de imprensa da universidade da cidade, a UCS. A constatação foi anunciada pelo diretor-geral do HG, Sandro de Freitas Junqueira, aos veículos de imprensa da região durante coletiva realizada nesta quinta-feira (8).

O objetivo do encontro foi apresentar a situação financeira da instituição de saúde, que passa por dificuldades e hoje registra um saldo negativo de $ 5.799.761,00 somente em 2022, classificado como insustentável. “É o maior déficit da história do Hospital, comprometendo estrutura e serviços. Estamos tentando de todas as maneiras recursos para não ter que reduzir nada. Essa é a nossa meta”, afirmou, estimando que, nas mesmas circunstâncias, deve-se registrar uma defasagem entre 15 e 20 milhões de reais até o final do ano.

Mantido pela Fundação Universidade de Caxias do Sul, com o aporte de recursos públicos, o Hospital oferece atendimento humanizado, via Sistema Único de Saúde, universal e gratuito a mais de 1,2 milhão de habitantes de 49 municípios abrangidos pela 5ª Coordenadoria Regional da Saúde do Rio Grande do Sul.

A busca para o equilíbrio econômico a fim de evitar uma redução de serviços, que envolve a sensibilização dos entes públicos – união, estados e municípios -, além da recomposição do déficit é por uma suplementação mensal de recursos na ordem de R$ 3.000.000,00 – sem considerar aportes de recursos para cobrir o aumento do piso da enfermagem.

“O grande desafio é estabilizar o Hospital para o crescimento”, destacou Junqueira, lembrando a expansão da instituição de saúde via campanha Todos pelo Geral para Todos. Apesar de já arrecadados R$ 33.539.471,91 dedicados à construção do prédio de ampliação do Complexo Hospitalar do HG e aos equipamentos, a forma de custeio da nova capacidade ainda é um desafio. Algumas das unidades da obra têm previsão de entrega ainda no mês de outubro, e, em prazo estipulado para 60 dias, a direção busca definir as alternativas para custear essa atuação ampliada.

Compartilhando indicadores hospitalares e traçando comparativos com outras instituição de saúde, pontuou: “Está encaixado com o cenário nacional, e até abaixo dele, é reconhecido, é humanizado, mas precisa colocar mais recursos”, conclamou, a fim de se ter um hospital forte, como é em sua trajetória. “Hoje é a grande referência em saúde na região e no estado, mas precisamos ter bases de sustentabilidade para poder crescer e evoluir a estrutura e entregar à comunidade o que estamos entregando: qualidade, humanização e comprometimento”.

A busca para a complementação dos recursos, intensificada desde maio, já incluiu o estabelecimento de convênios para atendimentos ambulatoriais e de radioterapia, com operadoras de saúde e prefeituras, como dos municípios de Flores da Cunha, São Marcos, Nova Pádua, Monte Belo do Sul e Nova Roma do Sul. Fazem parte das ações o recebimento de emendas parlamentares, que já totalizaram R$ 2.450.000,00 em 2022, e negociações com o Estado e a União.