Reabertura do Mercado Público, morte da Rainha Elizabeth II e início do Acampamento Farroupilha

VÍDEO: Resumo das notícias da semana em 1 minuto

segundo andar do Mercado Público reabriu nesta semana aos frequentadores depois de nove anos fechado. A reabertura ocorreu nove anos depois do trágico incêndio do em julho de 2013 que destruiu as instalações do segundo andar. A prefeitura de Porto Alegre pretende licitar, até o final do ano, mais 11 espaços no segundo andar.

Rainha Elizabeth II faleceu nesta quinta-feira aos 96 anos . Em fevereiro deste ano, a monarca completou 70 anos de reinado. Seguindo a linha de sucessão ao trono, o filho mais velho de Elizabeth II, o príncipe Charles, assume a coroa britânica.

Expointer 2022 , que encerrou no último domingo, bateu recorde com mais de R$ 7 bilhões em negócios.

bicentenário da independência do Brasil A comemoração em Porto Alegre dofoi marcada pela a apresentação dos paraquedistas do Exército que saltaram sobre o Guaíba.

Acampamento Farroupilha Foi aberto oficialmente, nesta quarta-feira, o, em Porto Alegre. Cerca de 100 mil pessoas estiveram reunidas no Parque Harmonia. A previsão dos organizadores é que um milhão e meio de pessoas passem pelo o Acampamento Farroupilha até o dia 20 de setembro.