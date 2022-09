Rio Grande do Sul tem predomínio do sol nesta quinta-feira

O sol predomina em grande parte desta quinta-feira (8) no Rio Grande do Sul. O vento ingressa de Norte para o Sul ao longo do dia e propicia um rápido aquecimento à tarde com sensação de calor. A máxima poderá passar de 30°C no Oeste e nas Missões. As informações são da Metsul Meteorologia.

O contraste térmico entre o continente e mar poderá deixar o fim de tarde ventoso. Além disso, alguns modelos indicam potencial para nevoeiro costeiro em parte do Litoral Sul. Na sexta-feira (9) o tempo muda com a passagem de uma frente fria com previsão de chuva e temporais pelo Estado.

A quinta-feira (8) terá em grande parte céu claro e aquecimento à tarde em Porto Alegre. Já no turno da noite as nuvens aumentam. A sexta-feira (9) começa com sol e nuvens, contudo, chove entre a tarde e à noite. Não se afasta a possibilidade de chuva forte e trovoadas. No sábado (10) a instabilidade se afasta e esfria.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 32°C

Mínima: 9°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 13ºC