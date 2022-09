Fome é principal alvo de protesto do Grito dos Excluídos em Porto Alegre

Na manhã desta quarta-feira (7), feriado que marca os 200 anos da Independência do Brasil, ocorreu o já tradicional Grito dos Excluídos e Excluídas, manifestação organizada por movimentos sociais, pastorais sociais e comunidades. Na 28ª edição do evento, em Porto Alegre, o encontro se deu nas ruas do bairro Partenon e reuniu pessoas em protesto pela democracia, contra o racismo, e pelos direitos à saúde, à educação, à alimentação, à terra, à água, entre outros.

“Neste ano, apesar dos vários temas envolvidos, há um que está marcando muito: o da fome. Chegamos no limite. Não é possível que um país produtor e exportador de alimentos não tenha uma política clara que faça com que nenhum brasileiro e brasileira fique sem ter o que comer”, afirma Roseli Pereira Dias, representante da Cáritas no Rio Grande do Sul.

A manifestação teve início por volta das 9h, em frente à Igreja São José do Murialdo, onde os manifestantes se reuniram cercados de bandeiras, cartazes de protesto e instrumentos de bateria e percussão. O princípio do ato foi marcado por uma apresentação de dança de uma comunidade kaingang, que reside na Lomba do Pinheiro. O número de participantes no ato não foi informado por órgãos oficiais.

Logo após, a caminhada iniciou, guiada pelos organizadores com o apoio de um carro de som. Durante as falas e gritos de protestos, a vizinhança do bairro se aproximava de suas casas para acompanhar a movimentação, com alguns demonstrando simpatia às pautas que eram levantadas.

“O Grito dos Excluídos vem resgatar essa força de uma outra possibilidade de sociedade, feita de baixo para cima, onde as pessoas, coletivamente, possam resolver os seus problemas”, declara o dirigente do Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM), Cristiano Schumacher. Segundo ele, no País, há mais de meio milhão de pessoas ameaçadas de despejo, sendo cerca de 23 mil somente no Rio Grande do Sul.

A caminhada seguiu pelas ruas Primeiro de Março, Primeiro de Setembro, avenida Bento Gonçalves até chegar à Praça Francisco Alves. No trajeto, alguns gestos simbólicos eram realizados, como uma manifestação contra o preconceito racial em frente ao supermercado Carrefour, na avenida Bento Gonçalves, relembrando a morte do João Alberto Silveira Freitas, homem negro espancado por seguranças do hipermercado em 2020.

Na mesma avenida, em frente ao Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), houve o “grito pela água”, quando se protestou contra a privatização de empresas públicas que atuam nos serviços de água e saneamento no Estado.

“Nada mais justo participarmos desse ato defendendo a água pública como um bem de todos e que não pode ter dono. Por isso, estamos mobilizando a sociedade civil organizada para evitar que a Corsan vá a leilão agora em dezembro, conforme o governo do Estado pretende”, disse o diretor do Sindiágua/RS, Eduardo Passos.

A manifestação teve fim por volta das 13 horas, na Praça Francisco Alves, com um ato inter-religioso e distribuição de marmitas de alimentos e arroz orgânico pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). “O Grito dos Excluídos se dá num momento em que mais de três milhões de pessoas passam fome no Brasil. Somos o único país que saiu do mapa da fome, mas que retornou para essa situação em função de um desgoverno que está no comando. Não podemos continuar com isso”, disse Jeronimo Pereira da Silva, o Xirú, da direção estadual do MST.

Sobre a manifestação

O Grito dos Excluídos e das Excluídas ocorre em todo o Brasil desde 1995. A ideia de lançar o ato surgiu durante a 2ª Semana Social Brasileira (1993/1994), a partir de uma reflexão sobre o Brasil e as alternativas possíveis de seus protagonistas.